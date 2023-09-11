«Большая двадцатка» продолжает держать в фокусе морскую природу

В Делийской декларации лидеров «Группы двадцати» говорится, кроме прочего, о важности сохранения морского биоразнообразия, борьбы с нелегальным рыболовством и пластиковым загрязнением.

Встреча лидеров «Группы двадцати» прошла в Нью-Дели 9‑10 сентября на саммите, посвященном теме «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее». Текст декларации, принятой по итогам саммита, опубликован на сайте президента РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Как и в прошлом году, внимание уделили в том числе защите океанов.

«Мы обязуемся сохранять, защищать, восстанавливать и устойчиво использовать Мировой океан, морские экосистемы и рассчитываем добиться прогресса и в этой связи внести свой вклад в проведение Конференции ООН по океану в 2025 году», — говорится в пункте 43 декларации.

Главы G20 отмечают принятие нового международного юридически обязывающего документа о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Лидеры «Большой двадцатки» призывают все страны обеспечить скорейшее вступление этого документа в силу и его реализацию.

Подчеркивается, что «Большая двадцатка» оказывает поддержку Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) в разработке репрезентативной системы морских охраняемых районов (МОР) в Зоне действия Конвенции АНТКОМ на основе наилучших имеющихся научных данных.

Главы G20 подтверждают свою приверженность прекращению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН), а также разрушительных рыболовных практик в соответствии с международным правом.

Отдельный пункт декларации посвящен борьбе с пластиковым загрязнением. «Мы приветствуем резолюцию UNEP/EA.5/Res.14, в соответствии с которой был учрежден межправительственный комитет по ведению переговоров (МКВП) для разработки международного договора, содержащего юридические обязательства, по борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде, с перспективами завершения работы МКВП до конца 2024 года. Мы также будем опираться на План действий Группы двадцати в отношении пластмассового мусора в морской среде, изложенный в проекте «Голубой океан: видение из Осаки», — говорится в пункте 44.

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