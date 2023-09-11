Новая Зеландия обязалась не выделять вредные рыболовные субсидии

К соглашению Всемирной торговой организации о запрете вредных субсидий для рыболовства присоединилась Новая Зеландия. Она стала первой страной Океании, ратифицировавшей этот документ.

Посол Новой Зеландии Клэр Келли передала генеральному директору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале документ, подтверждающий присоединение государства к соглашению.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Всемирной торговой организации, на церемонии Нгози Оконджо-Ивеала поблагодарила страну за передачу в специальный фонд 100 тыс. швейцарских франков (почти 112,2 тыс. долларов). Гендиректор ВТО выразила надежду, что теперь и другие государства Океании и всего мира последуют примеру Новой Зеландии, ратифицировав соглашение.

Министр торговли и экспорта Новой Зеландии Дэмиен О'Коннор отметил, что соглашение окажет существенное влияние на здоровье океанов через запрет субсидий, способствующих ННН-промыслу, добыче подверженных перелову видов и рыболовства в международных водах.

Новая Зеландия стала 17 страной — членом ВТО, официально ратифицировавшей соглашение. Напомним, документ был принят в июне прошлого года после переговоров, растянувшихся более чем на 20 лет. При этом ряд вопросов еще предстоит урегулировать.

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