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Замглавы Росрыболовства Хасан ЛИХОВ оценил результаты программы инвестквот на сессии ВЭФ

Росрыболовство оценило результаты первого этапа инвестквот и рассказало о втором

Механизмы квот под инвестиции уже показывает положительные результаты, считают в Росрыболовстве. Процесс строительства флота, пусть не без проблем, но запущен, а новые суда и заводы выпускают востребованный продукт, заявили в ведомстве.

Предварительные результаты программы квот под инвестиции заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов оценил на сессии Восточного экономического форума «Океан - эволюция промысла и потребления», сообщает корреспондент Fishnews.

Если сравнивать с общим числом судов, которые должны быть построены по программе, то, может быть, результаты и скромные, но в любом случае обеспечена положительная динамика, заявил замглавы Федерального агентства по рыболовству. В этом году введено в эксплуатацию семь судов, до конца года ожидается сдача еще пяти. Он напомнил о том, что по решению правительства создана рабочая группа «Инцидент», которая уже рассмотрела все проекты судов и по каждому обсуждались решения по достройке.

Делать выводы по судостроительному направлению, наверное, стоит, когда все заказы уже будут выполнены, но флот строится - и это самое главное, заявил замглавы ФАР. «И мы ставим задачу такую, что все суда, все 105 судов, будут достроены», - отметил представитель ведомства.

Новый флот, обращают внимание в Росрыболовстве, выпускает продукцию, которая раньше не производилась. Современный продукт обеспечивают и береговые заводы: из 27 запланированных по программе предприятий уже запущено 25. Часть заводов выпускает продукцию для конечного потребителя, рассказал Хасан Лихов.

Второй этап программы инвестквот, по словам замглавы Росрыболовства, учел запрос рыбаков на строительство среднетоннажных судов под квоты вылова минтая и сельди. Такой флот добавлен в список объектов инвестиций. «Мы это предложение поддержали, оно нашло отражение в той «подзаконке», которая сейчас формируется и выходит», - сообщил представитель Росрыболовства.

На втором этапе появится возможность строить под инвестквоты и транспортные рефрижераторы. По береговым заводам предусмотрены разные типы объектов инвестиций - предприятия малой, средней и большой мощности.

Обязательства, которые примут на себя победители крабовых аукционов, должно обеспечить расшивку узких мест в инфраструктуре - создание новых логистических комплексов, обратил внимание замглавы ФАР. «Дополнительно примерно 80 тыс. тонн на Дальнем Востоке должно быть возможность», - сказал Хасан Лихов о новом потенциале мощностей для приемки и хранения рыбы.

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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