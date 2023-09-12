Для постройки НИС изыскивают дополнительное финансирование

Сейчас решается вопрос о выделении дополнительного финансирования для строительства двух судов для рыбохозяйственной науки. Это среднетоннажники позволят решать важные задачи в Дальневосточном и Северном бассейнах, сообщил глава ВНИРО Кирилл Колончин.

Вопрос со строительством новых научно-исследовательских судов директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин прокомментировал на сессии ВЭФ «Мировой океан: глобальные возможности для российского флота».

Постройка замедлилась, но тому есть объективные причины, подчеркнул глава института. Он отметил, что строительство нового флота для отраслевой науки предусмотрено госпрограммой, есть соответствующее поручение президента.

Степень готовности по судам пока не очень высокая: в пределах 20%. Однако сегодня решается вопрос о выделении дополнительных средств, рассказал руководитель ВНИРО. «Уверен, что этот вопрос будет решен», — добавил он. Построенные суда, обратил внимание Кирилл Колончин, решат значительный вопрос для Дальневосточного и Северного бассейна.

Остальные суда, по словам директора ВНИРО, будут подлежать «глубокой модернизации», сообщает корреспондент Fishnews. При этом глава института подчеркнул, что и имеющийся флот отраслевой науки находится в нормативном состоянии и обеспечивает прогнозы для рыбаков — как в российской экономзоне, так и за ее пределами.

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