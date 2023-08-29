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Из результатов реализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса ушло среднедушевое потребление в домашних хозяйствах не менее 25 кг рыбопродукции

Из целей госпрограммы убрали потребление рыбы

В госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса внесли целый ряд изменений. Так, из результатов ее реализации ушло среднедушевое потребление в домашних хозяйствах не менее 25 кг рыбопродукции.

Изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» внесены постановлением правительства от 25 августа 2023 г. № 1386. Как сообщает корреспондент Fishnews, скорректированы итоги реализации документа. Из результатов исключены увеличение валовой добавленной стоимости за счет развития производства рыбопродукции глубокой переработки до 418 млрд рублей; достижение среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах РФ не менее 25 кг в год в живом весе.

Перемены в сфере торговых отношений привели к тому, что убраны цели по долях на рынках Евросоюза с белой рыбой и рынках стран АТР с лососевыми.

Из результатов убрали увеличение числа рабочих мест на 24,5 тысячи и роста производительности труда в 1,4 раза к 2030 г. В то же время появилась цель по росту среднегодовой численности занятых в рыболовстве и рыбоводстве к следующему десятилетию до 160 тыс. человек.

В число ожидаемых итогов выполнения программы также вошли наращивание объема вылова до 5,13 млн тонн к 2030 г., увеличение объема производства товарной аквакультуры до 618 тыс. тонн.

Из текста госпрограммы исключили положения с указанием топливных субсидий. Напомним, что такая компенсация предусматривалась для поддержки российского промысла в удаленных районах.

Число запланированных к постройке к 2030 г. научно-исследовательских судов сокращено с 10 до 7 единиц. Также из программы убрали уточнение по плановому сроку ввода в эксплуатацию двух заказанных среднетоннажных НИСов.

Среди основных приоритетов госполитики в рыбохозяйственном комплексе появилось внедрение технологий искусственного интеллекта.

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