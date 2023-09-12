Уловам в порту Корсакова обещают достойный прием

На полях ВЭФ подписали соглашение по созданию в Корсаковском морском порту нового рыбоперерабатывающего комплекса группы компаний «Гидрострой».

Подписи под соглашением поставили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, заместитель генерального директора компании «Гидрострой» по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка и гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

Власти островного региона при поддержке федерального правительства начинают модернизацию Корсаковского порта. Здесь будет проведена реконструкция причалов, дноуглубление, созданы защитные сооружения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области. Также в порту появится современный рыбный кластер. В него в соответствии с подписанным соглашением войдет рыбоперерабатывающий комплекс компании «Гидрострой» мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5 тыс. тонн продукции. Инвестор вложит в проект 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест.

Для эффективного использования водных биоресурсов необходима современная портовая база. «Нужны современные перерабатывающие мощности, холодильники, чтобы выпускать именно ту продукцию, которая требуется современному потребителю. Тогда наши рыбаки будут разгружать свои суда на Сахалине, а не в Корее или Китае, здесь будут выплачиваться налоги и создаваться рабочие места. Именно на это направлено наше сотрудничество с компанией «Гидрострой», наши усилия по модернизации Корсаковского порта», — сказал Алексей Белик.

«Новый рыбоперерабатывающий комплекс в Корсакове обладает особыми преимуществами. При его строительстве будут применены не только 30-летний отраслевой опыт холдинга «Гидрострой», но и самые современные технологии, отработанные нами на построенных и уже действующих крупнейших в России РПК «Крабозаводск» на Шикотане и «Ясный» на Итурупе. На Курильских островах это уже хорошо отлаженное производство, и теперь Корсакову предстоит принять эстафету. Мы уверены в результате. Кроме того, этот проект можно рассматривать не только как инвестиции в региональную экономику и социальное развитие островной территории. Новому предприятию потребуются высококвалифицированные специалисты самых разных направлений. Мы готовы принять на практику студентов, которые сегодня получают образование в отраслевых учебных заведениях Дальнего Востока. Так что это ещё и вкладв образовательный процесс, вклад в будущее», - отметила Людмила Шапка.

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