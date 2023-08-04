Модернизация порта в Корсакове привлечет «рыбные» инвестиции

План комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации предусматривает реализацию целого ряда важных инфраструктурных проектов — с прицелом на дальнейшее развитие экономики. С модернизацией Корсаковского порта инвесторы связывают создание новых мощностей в рыбной отрасли.

Утвержденный правительством план социально-экономического развития пяти городов Дальнего Востока имеет важнейшее значение для Сахалинской области, заявил губернатор Валерий Лимаренко. «В него вошел проект Южно-Сахалинской агломерации, который является ключом к развитию всего островного региона», — отметил глава Сахалинской области.

Планы развития городов призваны сочетать градостроительные решения с развитием экономики. План для Южно-Сахалинской агломерации предусматривает модернизацию и строительство значимой инфраструктуры, обратил внимание губернатор. Среди ключевых направлений работы — модернизация морского порта Корсаков, строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, объездной дороги областного центра, которая соединит морские порты с главной федеральной трассой. Также в план развития агломерации включено строительство кампуса мирового уровня СахалинTech. Он будет готовить кадры под крупные инвестпроекты региона, в том числе в рыбной промышленности.

«Очень важно, что эти и другие стройки получат федеральную поддержку», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

На развитие Корсаковского порта предполагается направить из федерального бюджета свыше 32,6 млрд рублей. Снятие инфраструктурных ограничений должно создать основу для реализации целого ряда инвестиционных проектов. В расширении возможностей порта заинтересованы инвесторы рыбной отрасли, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Так, прорабатывается вопрос о создании рыбоперерабатывающих мощностей. Возможно, что это будут проекты под инвестиционные квоты: сейчас как раз запускается второй этап программы. «Предприятиям также интересны возможности по обслуживанию в порту промыслового флота», — добавил министр.

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