Скупщиков браконьерской икры наказали колонией и рублем

Житель Амурской области и его гражданская супруга получили реальный и условный сроки за незаконное приобретение и перевозку осетрины и черной икры. Суд над гражданином, который продал скупщикам браконьерскую продукцию, продолжается.

Суд установил, что в октябре мужчина и его сожительница приобрели в Комсомольске-на-Амуре у местного жителя более 380 кг икры амурского осетра и калуги, а также более 6 кг амурского осетра. Фигуранты договорились с водителем грузовика, неосведомленного о характере груза, о перевозке товара в Хабаровск, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

В Хабаровске сожители перегрузили икру и осетрину в автомобиль и при дальнейшей их транспортировке в направлении Читы были задержаны сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии общего режима, женщине — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года со штрафом в размере 1 млн рублей.

Уголовное дело в отношении гражданина, продавшего сожителям икру и осетрину, находится на рассмотрении в суде.

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