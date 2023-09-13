Карельские форелеводы получат подкрепление

В Карелии в следующем году планируется завершить два проекта, направленных на развитие сектора аквакультуры. Это смолтовый завод в Кондопоге и предприятие по выпуску рыбных комбикормов, строительство которого ведется в поселке Берёзовка.

На территории Республики Карелия продолжается реализация проектов, нацеленных на решение наиболее острых проблем отечественной аквакультуры — с нехваткой рыбных комбикормов и рыбопосадочного материала. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, смолтовый завод в Кондопоге планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года, чтобы уже весной предприятие смогло поставлять посадочный материал на садковые комплексы Карелии и Мурманской области. Мощности будущего завода позволят ежегодно производить свыше 6 млн мальков форели и атлантического лосося крупной навески.

Строительство завода по производству рыбных комбикормов полным ходом идет в поселке Берёзовка. Уже завершены работы по бетонированию и устройству металлоконструкций, строители готовятся к подведению коммуникаций. Первая партия производственного оборудования доставлена из Китая, пусконаладочные работы планируется провести в начале следующего года, а весной запустить предприятие в эксплуатацию.

По проекту, завод сможет выпускать 50 тыс. тонн кормов в год. В первую очередь, продукция предназначена для снабжения карельских предприятий — регион уже многие годы удерживает лидерство в России по объемам производства товарной форели. В 2022 г. 79 предприятий республики суммарно вырастили более 36 тыс. тонн продукции аквакультуры, в том числе почти 25 тыс. тонн товарной рыбы.

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