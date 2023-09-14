Seafood Expo Russia сделает особый акцент на оборудовании

На сентябрьской Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге сектор оборудования для промыслового флота и переработки займет рекордную площадь.

Среди участников сектора оборудования — более 50 предприятий из России, Турции, Китая, ЮАР, Южной Кореи и других стран, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Будут представлены системы мониторинга ярусных орудий лова, поставки океанографических данных, связи, навигации и управления курсом, хранения энергии, автоматики; токосъемники для кабельных лебедок; кабели; гирокомпасы; судовые и промышленные пульты; энергетические установки. А также широкая линейка оборудования для производства рыбной продукции, сортировки, упаковки, заморозки и низкотемпературного хранения и многое другое.

«Чтобы профессионально оценить представленное оборудование, важно направлять на выставку капитанов судов и технических специалистов: рефмехаников, механиков-наладчиков, технологов, старших мастеров добычи», — обратили внимание в ведомстве.

Кроме того, деловая встреча поставщиков оборудования с заказчиками и строителями промыслового флота запланирована в рамках круглого стола «Рыбная промышленность на пути к технологическому суверенитету: обновление флота и перерабатывающих мощностей». Мероприятие состоится в первый день выставки и форума, 27 сентября.

Ориентироваться на выставке станет проще

На официальном сайте Seafood Expo Russia появился интерактивный план выставки — в разделе «О мероприятии». Об этом сообщает телеграм-канал отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

С помощью плана можно узнать о каждом участнике мероприятия и его расположении по одному клику.

Напомним что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) состоятся в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews