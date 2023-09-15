Рыбаки Приморского края расширили районы промысла минтая

С начала года предприятия Приморья добыли почти 425 тыс. тонн минтая. По данным регионального агентства по рыболовству, промысел ведется не только в привычном Беринговом, но и в Чукотском море.

На промысле минтая работает 12 судов предприятий Приморского края, в том числе шесть крупнотоннажных. Среднесуточный вылов в Беринговом море составляет 500 тонн, в Чукотском — 200 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Всего с начала года приморские рыбаки добыли около 425 тыс. тонн минтая, что на 27,3 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Благодаря хорошей промысловой обстановке квоты освоены почти на 80%, отметили в краевом агентстве по рыболовству.

Напомним, что общий допустимый улов минтая в Чукотском море впервые был установлен в 2020 г. Затем доли квот вылова этого объекта были распределены по компаниям.

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