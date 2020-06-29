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На Дальнем Востоке увеличили, в частности, ОДУ минтая

Рыбакам увеличили ОДУ

Министерство сельского хозяйства внесло изменения в общий допустимый улов водных биоресурсов в морских водах на 2020 г. Корректировки провели по трем бассейнам.

Изменения в ОДУ внесены приказом Минсельхоза от 26 июня 2020 г. № 348, сообщает корреспондент Fishnews.

Северный бассейн

В Баренцевом море вырос разрешенный для добычи объем крабов. Общий допустимый улов камчатского краба вырос на 1 тыс. тонн - до 10,94 тыс. тонн. Краба-стригуна опилио разрешено добыть на 3,41 тыс. тонн больше - 13,25 тыс. тонн.

Западный бассейн

В Балтийском море предусмотрена прибавка по шпроту (кильке). Этой рыбы можно выловить на 4 тыс. тонн больше - 46,5 тыс. тонн.

Дальневосточный бассейн

Рыбаки получили долгожданное увеличение ОДУ минтая в Западно-Беринговоморской зоне. Допустимый улов здесь вырос на 80,9 тыс. тонн - до 390 тыс. тонн.

ОДУ трески в этом районе вырос на 19 тыс. тонн - до 105 тыс. тонн. Синего краба разрешено добыть на 676 тонн больше - 4673 тонны.

Прибавка по крабу-стригуну опилио в Восточно-Сахалинской подзоне составила 672 тонны. ОДУ увеличился до 2,727 тыс. тонн.

Допустимый улов минтая в Чукотской зоне вырос на 0,6 тыс. тонн - до 0,8 тыс. тонн. Также впервые установлены объемы для освоения минтая в Чукотском море - 68 тыс. тонн.

ОДУ трески в Чукотской зоне увеличился на 1 тыс. тонн и составляет теперь 15 тыс. тонн.

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