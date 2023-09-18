Маркировка икры может стать обязательной меньше чем через год

Перейти к обязательной цифровой маркировке икры предполагается с 1 апреля 2024 г. — такие планы озвучили в Минпромторге. Сейчас снабжение такими метками осуществляется в формате эксперимента.

О маркировке икры шла речь на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Сахалинской области. В совещании участвовала заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева.

Замминистра сообщила о ходе подготовки к обязательной маркировке икры осетровых и лососевых рыб — сейчас в стране проходит соответствующий эксперимент. По поручению правительства Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки икры с 1 апреля 2024 г., рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Эксперимент по цифровой маркировке икры стартовал с 15 апреля 2023 г. и продлится как раз до конца марта следующего года. Пока снабжение меткой — добровольное. Распространяется тестирование на красную и черную икру.

Цифровая маркировка постепенно внедряется для разных категорий товаров. Участники рыбной отрасли обращали внимание, что эффективность системы в обелении рынка не доказана, в то же время это будет дополнительное бремя для производителей.

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