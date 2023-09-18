Сибирская разработка будет спасать водоемы от нефтеразливов

Оборудование «Аэрощуп», разработанное специалистами Томского государственного университета для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов, запустили в серийное производство.

В Томском государственном университете официально открыли серийное производство оборудования «Аэрощуп» для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов.

Открытие прошло в рамках рабочего совещания, приуроченного к 20-летию запуска уникальной одноименной технологии, рассказали Fishnews в пресс-службе вуза. Первым объектом, на котором был применен «Аэрощуп» ТГУ, стало озеро Щучье в Заполярье. Этот водоем занесли в Книгу рекордов Гиннесса как объект, который пострадал в результате одного из крупнейших в истории наземных разливов нефти.

Оборудование будет продаваться нефтедобывающим компаниям. После обучения работать с ним смогут сотрудники отделов охраны окружающей среды или специалисты профильных служб, которых нефтяники приглашают для очистки объектов на территории, где компания ведет добычу.

«Для России как одного из мировых лидеров в области добычи нефти создание собственных технологий и инструментов для мониторинга и очистки окружающей среды является стратегически важным фактором», — отметил ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

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