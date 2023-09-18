Тихоокеанские устрицы дали первое потомство на Черном море

Специалисты ИнБЮМ впервые получили спат от тихоокеанских устриц, выращенных по технологии полного цикла в экспериментальном питомнике на Черном море. 10 тыс. штук молоди уже готовятся к переселению.

Питомник был создан в рамках проекта научно-образовательного центра «МореАгроБиоТех», рассказали Fishnews в пресс-службе Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.

«Из-за введенных санкций прекратились поставки в Россию молоди устриц — спата из европейских питомников, что негативно отразилось на всей отрасли. Сейчас, чтобы обеспечить фермы на Черном море, устриц добывают на Дальнем Востоке и затем их доращивают. Это и дорого, и трудозатратно. Во-первых, часть устриц погибает во время транспортировки, во-вторых, моллюскам нужно время для адаптации в Черном море из-за разницы в солености воды. Более того у них высокая смертность во время доращивания. Поэтому в России необходимо создавать питомники, селекционно-племенные центры, иначе устричная отрасль придет в упадок», — рассказал руководитель отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, доктор биологических наук Виталий Рябушко.

В лабораторных условиях ученые отобрали подходящих производителей, затем моллюски прошли адаптацию, после чего специалисты провели нерест устриц. В результате был получен примерно 1 млн личинок размером около 50 микрон. Когда личинки выросли в восемь раз, их пересадили в бассейны на специально подготовленные поверхности из раковин моллюсков и пластиковых чашечек.

Сейчас в стенах института доращиваются около 800 тыс. штук устричного спата размером 1-2 мм, а 10 тыс. экземпляров первой партии размером до 15 мм готовятся к пересадке для дальнейшего роста в море. Самых лучших и сильных устриц специалисты планируют использовать как «родителей» для получения спата в следующем году и продолжения селекционных работ.

«В этом году маточное стадо мы взяли на севастопольской ферме. Это гигантская устрица Magallana gigas, родина которой — моря Дальнего Востока, выращенная до товарного размера в Черном море», — уточнил Виталий Рябушко,

Главная задача ученых — создать племенное поголовье моллюсков отечественной селекции, которых в дальнейшем можно будет использовать для получения триплоидных устриц. Это бесполые, быстрорастущие устрицы, достигающие товарного вида всего за один год и не теряющие вкусовых качеств летом.

«Занимаясь устрицеводством промышленно, необходимо иметь маточное поголовье тетраплоидных моллюсков, то есть с двойным набором хромосом. Мы в этом году получим маточное диплоидное поголовье, дальше из них нужно получить тетраплоидов, а после этого скрестить тетраплоидных устриц с диплоидными и получить моллюсков необходимого качества. В результате селекции мы сможем вырастить в питомнике такую молодь триплоидной устрицы, которая будет лучше приспособлена для жизни в Черном море, чем завезенный из Европы спат, выживаемость которого по данным морских фермеров находится на уровне 10%», — отметил Виталий Рябушко.

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