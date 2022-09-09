Севастопольские аквафермеры ждут местный спат устриц

Из-за санкций устричные фермы Севастополя лишились импортного посадочного материала. Планируется создать собственный питомник в рамках рыбопромышленного кластера, проект реализуется при участии науки.

Работу рыбопромышленного кластера обсудили в Севастополе на круглом столе по морским биотехнологиям. Мероприятие прошло в рамках международной научно-практической конференции «Изучение водных и наземных экосистем: история и современность».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства города, создание кластера позволяет привлекать инвестиции — не менее 1,5 млрд рублей, а также помогает обеспечить занятость населения. За два года реализации проекта на 11% увеличилось количество рабочих мест в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, также выросло число рабочих мест в сфере продажи рыбной продукции. На сегодняшний день участниками кластера являются 55 предприятий.

«Участникам рыбопромышленного кластера оказывается в том числе финансовая поддержка. За 2020-2022 годы было предоставлено больше 100 млн рублей. Кроме того, мы оказываем нефинансовую поддержку: консультации, участие в международных выставках, проведение обязательной государственной экологической экспертизы, сертифицирование продукции», — рассказала заместитель губернатора Мария Литовко.

Отдельно она отметила вклад Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского в развитие науки Севастополя. В работе у правительства города находится несколько совместных проектов участников кластера, в том числе ИнБЮМ.

«Одна из первоочередных задач — строительство питомника по выращиванию спата устриц. Ученые разрабатывают технологию выращивания спата с учетом особенностей среды. Для нас это крайне важно, чтобы приживалось как можно больше моллюсков, чтобы они были устойчивы к условиям среды», — подчеркнул директор института Роман Горбунов.

Из-за санкций поставки спата устрицы из Франции временно приостановлены. Поэтому перед севастопольскими специалистами стоит задача создать собственный питомник, чтобы покрывать потребность местных фермеров.

Проект планируется реализовать на территории Севастополя за счет частных инвестиций.

Правительство города выразило готовность предоставить инвестору меры поддержки, чтобы снизить административную нагрузку и при необходимости компенсировать часть расходов.

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