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Посетители экспозиции смогут познакомиться с культовыми советскими судами. Фото пресс-службы ВАРПЭ

«Нева 2023» знакомит с легендами рыбопромыслового флота

На площадке международной выставки «Нева 2023» открылась фотовыставка «История отечественного рыбопромыслового флота», организованная ВАРПЭ. В экспозиции представлены фотографии знаковых рыболовных судов от советского периода до наших дней.

В Санкт-Петербурге начала работу международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2023». С 18 сентября на ее площадке действует экспозиция «История отечественного рыбопромыслового флота», где представлены фотографии знаменитых судов, отражающих разные этапы становления советской, а затем и российской рыбной индустрии. Организаторами фотовыставки выступили Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) совместно с «Нева-Интернэшнл» и порталом «Медиапалуба».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, посетители экспозиции смогут познакомиться с культовыми советскими судами: СРТ «Тамань», СРТМ «Железняков», СРТМ «Альпинист», БМРТ «Маяковский», БМРТ «Алтай», БАТ «Горизонт», БАТМ «Пулковский меридиан». На основе этих проектов заводы строили десятки и сотни единиц флота, которые стали основой рыбной промышленности страны и благодаря которым уловы рыбаков СССР в середине 1980-х гг. превысили 11 млн тонн.

На фотовыставке присутствуют и современные суда крупнейших российских рыбодобывающих предприятий — как построенные в последние годы, так и модернизированные, — которые эффективно работают на промысле. Это траулеры «Анатолий Пономарёв», «Василий Каленов», «Петр I», «Баренцево море», «Георгий Мещеряков», «Торлэнд», «Белое море», «Владимир Бирюков», «Гиннетон», «Громобой», «Ленинец», «Дмитрий Кожарский», краболовы «Зенит», «Охотск», «Омолон».

Будущее рыбопромыслового флота — одна из центральных тем деловой программы «Невы 2023». ВАРПЭ и «Нева-Интернэшнл» 19 и 20 сентября проводят серию отраслевых мероприятий, включая конференцию и закрытый бизнес-завтрак. В них примут участие представители рыбопромышленных компаний и отраслевых объединений. В их числе СЗРК, «Гидрострой», НБАМР, «Океанрыбфлот», FOR GROUP, «Робинзон», АТФ, «Магаданрыба», «Атлантрыбфлот», «Маг-Си Интернешнл», Владморрыбпорт, Росрыбколхозсоюз, Союз рыбопромышленников Севера.

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Fishnews

  • Посетители экспозиции смогут познакомиться с культовыми советскими судами. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • На площадке международной выставки «Нева 2023» открылась фотовыставка «История отечественного рыбопромыслового флота». Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • Посетители экспозиции смогут познакомиться с культовыми советскими судами. Фото пресс-службы ВАРПЭ
  • На фотовыставке присутствуют и современные суда крупнейших российских рыбодобывающих предприятий. Фото пресс-службы ВАРПЭ
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