Эмбарго на ввоз сельхозпродукции продлили еще на год

Владимир Путин подписал указ о продлении действия специальных экономических мер, введенных девять лет назад, до конца 2024 г. Решение распространяется на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, вводивших санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Действие эмбарго продляется еще на год в соответствии с указом президента от 18 сентября 2023 г. № 693, сообщает корреспондент Fishnews.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента от 6 августа 2014 года № 560...» — говорится в тексте документа.

Спецмеры предусматривают запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических и физических лиц.

Как и ранее, правительство должно обеспечить меры по реализации указа, а также может при необходимости предлагать изменение срока действия ограничений.

Впервые президент ввел эмбарго в 2014 г. С тех пор действие таких мер ежегодно продлевается.

Список видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, на которые распространяется запрет, утвержден правительством. В перечень входит и рыбная продукция. Меры предусмотрены в отношении США, стран Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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