В России перерабатывают все больше рыбы

Отечественное производство рыбной продукции с января по июль составило около 2,6 млн тонн. Это на 9% выше уровня прошлого года, отмечают в Росрыболовстве.

Выпуск мороженой рыбы, по оперативным данным Росстата, составил 1,82 млн тонн, рыбы приготовленной, консервированной и икры — 372 тыс. тонн, мороженого рыбного филе — 144 тыс. тонн, ракообразных, моллюсков, других беспозвоночных мороженых и приготовленных — 91 тыс. тонн, мороженого мяса рыбы (включая фарш) — 60 тыс. тонн. Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу, произведено 100 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Отмечено, что производство рыбной продукции растет на фоне хорошей динамики вылова в отечественных водах и за их пределами. Основной объем идет на внутренний рынок.

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