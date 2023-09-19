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На Северной верфи завершается строительство ярусолова-процессора «Гандвик-1». Фото пресс-службы предприятия

Инвестпроекты и продукцию представят на выставке в Питере предприятия Карелии

Предприятия группы K-FLOT традиционно принимают участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В этом году они представят в том числе свои инвестиционные проекты, а также обсудят возможности для поставок продукции.

Компании, входящие в группу, — «РК «Вирма», «Согласие», «Вариант», «Рыботорговая сеть», «Группа «Баренц», «Мурманстрой», «Азимут», «Пелагика» — ведут промысел донных пород в Баренцевом и Норвежском морях, пелагических пород в Северной Атлантике – зонах Норвегии, Фарерских островов и районе регулирования НЕАФК. В структуру группы компаний также входит крупный логистический холодильный комплекс в Санкт-Петербурге.

Компании реализуют несколько инвестиционных проектов. Построены три завода по переработке трески и пикши в Мурманской области и Карелии. В процессе строительства на Северной верфи в Санкт-Петербурге — три ярусолова серии «Гандвик».

Эти витринные для карельских рыбопромышленников инвестиционные проекты будут продемонстрированы на выставке в Санкт-Петербурге — в павильоне G на стенде V4. Рыбоперерабатывающие заводы представят свою продукцию, уже хорошо известную на российском рынке, — филе из трески и пикши, стейки из трески, пикши, зубатки, палтуса. Первый ярусолов серии «Гандвик» должен пополнить карельский рыболовный флот в начале следующего года, и предприятие уже готово обсуждать его ассортимент и будущие продажи продукции.

«На выставке в Санкт-Петербурге традиционно высокой популярностью пользуется пелагический ассортимент карельского рыболовного флота — путассу, атлантическая сельдь, скумбрия, мойва», — отметили в группе компаний. Карельские рыбопромышленники ежегодно заключают на выставке в Санкт-Петербурге новые контракты и формируют новые цепочки поставок.

«Мы высоко ценим опыт нашего участия в главной отраслевой выставке страны, всегда работаем на ней максимальным составом руководителей и менеджеров. Принимаем участие в деловой программе, встречах с торговыми сетями и переработчиками. Общение на выставке дает полное понимание состояния рынка, его перспектив, основных рисков и будущих направлений для развития», — заявил Fishnews учредитель и директор группы компаний K-FLOT Игорь Чевычало.

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