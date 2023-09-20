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Росрыболовство анонсировало второй этап тестовых аукционов по крабовым квотам

Регулятор еще раз протестирует инфраструктуру крабовых аукционов

Росрыболовство анонсировало второй этап тестовых аукционов по крабовым квотам. Пробные торги планируется провести 22 сентября в электронном формате на площадке «Российского аукционного дома».

По итогам тестовых торгов крабовыми квотами с инвестиционными обязательствами, прошедших 13 и 14 сентября, Росрыболовство выбрало оператором предстоящих аукционов «Российский аукционный дом». «При определении площадки учитывалась эффективность и бесперебойность работы систем, а также обратная связь от участников тестирования», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На площадке «Российского аукционного дома» 22 сентября планируется организовать дополнительное тестирование. Такое решение принято в связи с обращениями со стороны рыбопромышленных компаний, отметили в Росрыболовстве.

Заявки для участия в тестовом аукционе компаниям предлагается подавать в тестовом контуре электронной площадки в период с 15 часов 19 сентября до 9 часов 22 сентября (время московское).

Напомним, регулятор рассчитывает провести второй этап крабовых аукционов до конца октября.

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