Регулятор еще раз протестирует инфраструктуру крабовых аукционов

Росрыболовство анонсировало второй этап тестовых аукционов по крабовым квотам. Пробные торги планируется провести 22 сентября в электронном формате на площадке «Российского аукционного дома».

По итогам тестовых торгов крабовыми квотами с инвестиционными обязательствами, прошедших 13 и 14 сентября, Росрыболовство выбрало оператором предстоящих аукционов «Российский аукционный дом». «При определении площадки учитывалась эффективность и бесперебойность работы систем, а также обратная связь от участников тестирования», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

На площадке «Российского аукционного дома» 22 сентября планируется организовать дополнительное тестирование. Такое решение принято в связи с обращениями со стороны рыбопромышленных компаний, отметили в Росрыболовстве.

Заявки для участия в тестовом аукционе компаниям предлагается подавать в тестовом контуре электронной площадки в период с 15 часов 19 сентября до 9 часов 22 сентября (время московское).

Напомним, регулятор рассчитывает провести второй этап крабовых аукционов до конца октября.

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