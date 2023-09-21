Промысловики Камчатки успешно закрыли лососевую путину

В Камчатском крае завершился промысел тихоокеанских лососей, всеми видами рыболовства добыто 490,6 тыс. тонн. Это второй рекордный результат в истории наблюдений, отмечает Росрыболовство.

Освоено 84% объема возможного вылова, рекомендованного наукой, в том числе в рамках промышленного рыболовства поймали 486,4 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

По его данным, основные уловы обеспечили Карагинская и Западно-Камчатская подзоны, главный промысловый вид — горбуша.

Лидером для региона остается 2018 г. с выловом красной рыбы почти в 500 тыс. тонн. Ранее на втором месте был 2021 год, когда на Камчатке освоили более 440 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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