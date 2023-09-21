Музей «Океанрыбфлота» получил награды на федеральном конкурсе

Интерактивный музей рыбной отрасли, организованный компанией «Океанрыбфлот» на Камчатке, стал лауреатом национальной премии «Корпоративный музей». На награды в федеральном проекте претендовали 158 проектов от 70 компаний России.

Музей истории «Океанрыбфлота» боролся за победу в четырех номинациях. В итоге камчатский проект удостоен диплома лауреата и наградной статуэтки в номинации «Лучший мультимедийный музейный проект» и диплома II степени в номинации «Открытие года», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Наш музей создан большим коллективом, поэтому эта победа — результат нашей совместной работы над проектом. Отрадно, что на Камчатке появился объект, который удостоен высоких наград в столь конкурентных конкурсных условиях. Это знаковое событие как для компании, так и для Камчатского края. Мы продолжаем двигаться вперед, благодарю всех, кто принимал участие в работе по созданию музея», — отметил генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов.

Корпоративные музеи региональных предприятий представили крупнейшие компании России, среди них — «РЖД», «Газпром», «ОСК».

Камчатский проект объединяет мультимедийные технологии и подлинные образцы предметов труда и быта рыбаков.

Экспозиция музея уделяет особое внимание значимым и масштабным событиям в истории океанического рыболовства на Камчатке, рассказывая о развитии одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки и Дальнего Востока.

С момента открытия музей посетили более 10 тыс. человек, в том числе жители и гости Камчатки, а также участники социальной программы — школьники, студенты и пенсионеры.

«В рамках Восточного экономического форума в павильоне Камчатского края был представлен интерактивный сегмент, который назывался «Охотоморская путина», где можно было виртуально принять участие в ловле минтая в Охотском море, а также посоперничать друг с другом. После выставки данная экспозиция будет направлена в музей Океанрыбфлота и наполнит уже и так богатую его коллекцию», — рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлёв.

Репортаж Fishnews о музее «Океанрыбфлота» смотрите в рубрике «Крупным планом» на нашем сайте.

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