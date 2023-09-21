Россельхознадзор не пустил за рубеж зараженную икру

Подведомственная Россельхознадзору Приморская межобластная ветеринарная лаборатория выявила нарушения в экспортной партии соленой икры горбуши. В продукции, общий вес которой составил около 22,5 тонны, нашли кишечную палочку.

Икра произведена в Карагинском районе Камчатского края. Пробу от партии взяли на холодильнике во Владивостоке в рамках контроля за качеством и безопасностью товаров заявленных на экспорт в Китай, Республику Корея, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС.

Продукция исследовалась на 32 показателя. В ходе лабораторных испытаний специалисты лаборатории обнаружили в икре бактерии группы кишечной палочки, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Возможной причиной серьезных нарушений ветеринарно-санитарных правил стало несоблюдение технологии производства или хранения продукции, а также нарушение условий ее транспортировки, отметили в ведомстве.

Информацию внесли в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Затем сведения срочными донесениями поступили в центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии регионов и другие ведомства.

В адрес владельца готовится информационное письмо с результатами лабораторных исследований. Товар должен быть изъят из оборота.

В РСХН подчеркнули, что такая продукция подлежит утилизации. Не разрешается ее переработка на корм животным.

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