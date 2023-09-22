Для страхования аквакультуры с господдержкой обновили методику по ставкам

Утверждена новая методика расчета предельных размеров ставок для определения размера субсидий при сельхозстраховании с господдержкой. Документ распространяется и на товарную аквакультуру.

Методику утвердил Минсельхоз приказом от 28 июля 2023 г. № 656, сообщает корреспондент Fishnews. Предыдущая методика, выпущенная осенью 2021 г., признается утратившей силу.

Напомним, господдержку сельскохозяйственного страхования на товарную аквакультуру распространили в 2019 г. Субсидирование призвано сгладить для производителей риски потери урожая из-за заразных болезней рыб, природных катаклизмов и т.д.

В 2024 г., господдержку планируют оказывать в страховании лососевых, осетровых и сиговых видов рыб — как и в нынешнем году.

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