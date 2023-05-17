Господдержка страхования аквакультуры продолжится в будущем году

Минсельхоз опубликовал проект Плана сельскохозяйственного страхования на 2024 г. На субсидирование части затрат по страхованию в товарной аквакультуре из федерального бюджета собираются выделить 117 млн рублей.

Проект ведомственного приказа размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документу, в 2024 г. господдержка распространится на страхование лососевых, осетровых и сиговых видов рыб. Аналогичный видовой состав содержится в плане на текущий год.

Напомним, в плане на 2022 г. в перечне присутствовали также сомовые, а в плане на 2021 г. — еще и карповые.

Согласно пояснительной записке, на господдержку страхования товарной аквакультуры в 2024 г. планируют выделить из федерального бюджета 117 млн рублей. Для сравнения: на аналогичные расходы по растениеводству — 3,68 млрд рублей, по животноводству — 1,605 млрд рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews