Скумбрия Японского моря оставляет шанс рыбакам

Специалисты ВНИРО оценили рекомендованный вылов скумбрии в Японском море в 2024 г. на уровне 1 тыс. тонн. По мнению ученых, организация тралового промысла возможна при заинтересованности рыбодобывающих предприятий.

Рекомендации по промыслу в 2024 г. японской скумбрии в Японском море обсуждались на заседании биологической секции Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). В последние годы этот вид является объектом любительского лова в водах Приморья. Скумбрия также встречается в прилове на промысле горбуши и кеты ставными неводами и тихоокеанского кальмара пелагическими тралами — в этом году объем ее добычи в виде прилова к концу сентября составил 17 тонн.

Хотя основная часть промыслового запаса Цусимской популяции японской скумбрии облавливается южнее российских вод, по информации ученых, массовые подходы рыбы в пределы исключительной экономзоны России в Японском море возможны. Как правило, промысловые скопления в российской ИЭЗ скумбрия формирует с начала июля до середины сентября.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, летом и в начале осени 2019–2023 гг. отмечены подходы значительных скоплений скумбрии в прибрежные районы акватории Приморского края от залива Посьет на юге до мыса Золотой на севере. Эта тенденция может продолжиться и в 2024 г.

Участники заседания обратили внимание на длительный перерыв в отечественном промысле скумбрии и недостаток актуальных данных мониторинговых исследований. С учетом этих факторов рекомендуемый вылов скумбрии в 2024 г. может составить 1 тыс. тонн. По мнению специалистов, при заинтересованности рыбодобывающих предприятий возможна организация тралового промысла японской скумбрии.

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