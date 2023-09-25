Россия увеличивает поставки рыбы за границу

В январе-августе за рубеж отправлено около 1,4 млн тонн российской рыбной продукции (без учета торговли вне зоны действия таможни), что на 4% выше уровня 2022 г. В стоимостном выражении экспортировано на 3,6 млрд долларов (-4%).

Основную долю в экспорте рыбопродукции занимают мороженая рыба — 76%, филе и прочее мясо рыбы (включая фарш) — 10%, мука и непищевые гранулы из водных биоресурсов — 7%, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 5%, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По его информации, мороженой рыбы с января по август отправили за рубеж более 1 млн тонн, филе прочего мяса рыбы (включая фарш) — 147 тыс. тонн, муки и непищевых гранул из ВБР — 100 тыс. тонн, водные беспозвоночных – 72 тыс. тонн.

Импорт рыбной продукции за восемь месяцев составил около 390 тыс. тонн, что на 26% выше уровня прошлого года. Основную долю занимают мороженая рыба — 44%, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные — 21%, готовая или консервированная рыба, а также икра — 13%, готовые или консервированные ракообразные и моллюски — 6%, филе и прочее мясо (включая фарш) — 6%, свежая рыба — 4%, сушеная, соленая — 3%.

Ввезено 171 тыс. тонн мороженой рыбы, 83 тыс. тонн ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных, 50 тыс. тонн готовой или консервированной рыбы, икры, 23 тыс. тонн готовых или консервированных ракообразных и моллюсков.

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