Новости
Выполнены комплексные научные работы на 93 океанологических станциях. Фото пресс-службы Минобрнауки

«Плавучий университет» закончил рейс во Владивостоке

Завершена экспедиция на НИС «Профессор Мультановский», стартовавшая из Петропавловска-Камчатского в августе. За почти 40-дневный рейс ученые собрали данные для исследований в области морской биологии и геологии, экологии, биооптики.

Экспедиция в рамках программы «Тихоокеанский плавучий университет» имела как научное, так и образовательное значение. Опытные специалисты передавали знания и навыки будущим поколениям исследователей моря. Выполнены комплексные научные работы на 93 океанологических станциях в северо-западной части Тихого океана и в Охотском море, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Так, отдел изучения распределения поверхностного микропластика взял более 80 проб. Это позволит провести первую в научной истории комплексную оценку пластикового загрязнения прибрежных акваторий Камчатки. По предварительным данным, прибрежные воды восточного побережья полуострова загрязнены значительно меньше, чем со стороны Охотского моря. Например, в Авачинской бухте частицы микропластика практически не обнаружены.

Кроме того, исследователи отобрали свыше 1 тыс. проб морских организмов различных типов, а также более 200 накопительных культур штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов. Ученым предстоит их определить и систематизировать.

Экспедиция организована Институтом Мирового океана ДВФУ совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом имени В.И. Ильичева ДВО РАН, Дальневосточным региональным научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом при поддержке Минобрнауки, Росгидромета и координационного центра «Плавучий университет» на базе Московского физико-технического института.

В исследованиях приняли участие коллективы из Института биологии южных морей А.О. Ковалевского РАН, Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского и Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Выполнены комплексные научные работы на 93 океанологических станциях. Фото пресс-службы Минобрнауки
  • Исследователи отобрали свыше 1 тыс. проб морских организмов. Фото пресс-службы Минобрнауки
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккамчатка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

    Директор компании «Тройка»

    Юлия БЕЛИКОВА

    Приморский лосось — особенный

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис»

    Дмитрий ФЁДОРОВ

    Продажи российских тралов растут

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Нас ждет насыщенная событиями осень

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

    Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

    Юлия Братенькова

    В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

    Все материалы

    Крупным планом

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

    Курс навстречу рыбакам

    Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

    Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

    Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

    Рыбаков ждут большие перемены по участкам

    События

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.