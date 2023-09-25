«Плавучий университет» закончил рейс во Владивостоке

Завершена экспедиция на НИС «Профессор Мультановский», стартовавшая из Петропавловска-Камчатского в августе. За почти 40-дневный рейс ученые собрали данные для исследований в области морской биологии и геологии, экологии, биооптики.

Экспедиция в рамках программы «Тихоокеанский плавучий университет» имела как научное, так и образовательное значение. Опытные специалисты передавали знания и навыки будущим поколениям исследователей моря. Выполнены комплексные научные работы на 93 океанологических станциях в северо-западной части Тихого океана и в Охотском море, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

Так, отдел изучения распределения поверхностного микропластика взял более 80 проб. Это позволит провести первую в научной истории комплексную оценку пластикового загрязнения прибрежных акваторий Камчатки. По предварительным данным, прибрежные воды восточного побережья полуострова загрязнены значительно меньше, чем со стороны Охотского моря. Например, в Авачинской бухте частицы микропластика практически не обнаружены.

Кроме того, исследователи отобрали свыше 1 тыс. проб морских организмов различных типов, а также более 200 накопительных культур штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов. Ученым предстоит их определить и систематизировать.

Экспедиция организована Институтом Мирового океана ДВФУ совместно с Тихоокеанским океанологическим институтом имени В.И. Ильичева ДВО РАН, Дальневосточным региональным научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом при поддержке Минобрнауки, Росгидромета и координационного центра «Плавучий университет» на базе Московского физико-технического института.

В исследованиях приняли участие коллективы из Института биологии южных морей А.О. Ковалевского РАН, Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского и Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН.

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