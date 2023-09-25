Промысловикам Ямала хотят помочь «цифрой»

Ямало-Ненецкий автономный округ поделился планами по развитию информационной системы «Цифровое рыболовство». Сервис призван значительно облегчить работу рыбаков и рыбопереработчиков региона.

Ямальскую практику по цифровизации агропромышленного комплекса рассмотрели на международном форуме Kazan Digital Week в столице Татарстана. Об автоматизированной информационной системе «Цифровое рыболовство» рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских.

«Сервис значительно облегчит работу рыбодобыдчиков и рыбопереработчиков. Больше не нужно будет тратить ресурсы на контроль за ведением учета вылова, что сократит расходы на материалы и исключит риск упущенной выгоды в период от момента передачи рыбы на плашкоут до сдачи ее в приемные пункты на берегу. Кроме того, автоматизация процессов рыбодобычи позволит прогнозировать рыбопромысловую обстановку в режиме реального времени», — перечислил представитель ведомства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента, цифровизация рыболовной отрасли на Ямале предполагает установку специальных меток, считывателей, а также видеокамер на транспортных судах, плавучих и береговых пунктах приема рыбы. Ящики для рыбы и электронные весы также оснащены считывающими устройствами с функцией передачи данных.

Эти инструменты, по предварительным оценкам, позволят увеличить оборачиваемость улова почти в два раза, значительно сократить расходы на штрафы за нарушение правил рыболовства и существенно снизить издержки рыбопромысловых предприятий. Планируется, что сэкономленные средства бизнес сможет перераспределить на модернизацию производственных мощностей и увеличить объемы выпуска продукции.

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