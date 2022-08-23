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Установка оборудования на бударки. Фото пресс-центра регионального департамента АПК

Рыбаки Ямала опробуют электронный учет уловов

Предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа приступило к тестированию информационной системы «Цифровой учет водных биоресурсов». Планируется, что опыт реальной эксплуатации программного обеспечения поможет разработчикам его улучшить.

АИС опробует Аксарковское рыбопромысловое предприятие — как и предполагалось ранее. В региональном департаменте АПК отметили, что «Цифровой учет водных биоресурсов» — это не просто фиксирование данных об объемах улова (сейчас такой учет ведется вручную). Система позволяет формировать отчетные формы для контролирующих органов, а также вести справочники и реестры, необходимые для более пристального наблюдения за промысловой статистикой — объемами вылова по датам и районам промысла.

«Сейчас основная задача протестировать сервис в «боевом» режиме. Ведь одно дело — лабораторные условия и представления, другое — реальный опыт реальных людей. После получения обратной связи будет сформирован план по совершенствованию программы», — рассказал разработчик системы Роман Беломыцев.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре департамента, на бударках, ящиках, транспортном судне, используемом для складирования и транспортировки рыбы, в приемных пунктах на берегу специалисты установили RFID-метки и RFID-считыватели (оборудование для радиочастотной идентификации), а также видеофиксацию, электронные весы с Wi-Fi передачей данных, накопители информации и мобильные устройства ввода сведений.

Разработчики программы провели для рыбаков мастер-класс по опытно-промышленной эксплуатации системы.

В тестировании сервиса принимает участие также АО «Горковский рыбозавод». Завершить пилотную эксплуатацию информационной системы планируется осенью. Затем программа будет тиражирована на все окружные рыбодобывающие предприятия для промышленного использования.

Дальнейшее развитие АИС нацелено на интеграцию с электронным рыболовным журналом Росрыболовства, отметили в департаменте.

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Fishnews

  • Установка оборудования на бударки. Фото пресс-центра регионального департамента АПК
  • Установка оборудования на бударки. Фото пресс-центра регионального департамента АПК
  • Электронные весы будут передавать данные по Wi-Fi. Фото пресс-центра регионального департамента АПК
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