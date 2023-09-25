Рыбопромышленников КНР интересует российский кальмар

Во Владивостоке прошли переговоры компаний, заинтересованных в экспорте морепродуктов в КНР, с представителями крупных рыбопромышленных предприятий провинции Шандун. Прежде всего их интересует кальмар.

В Приморье приехали представители ChiShan Group Fisheries Corporation и JingHai Group, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Мы большая компания, у нас больше 3 тыс. сотрудников, 78 рыболовных судов, наш капитал составляет несколько миллиардов долларов, мы владеем собственным рыбным портом, также занимаемся судостроением и судоремонтом. В Приморье нас интересует кальмар и минтай», — отметил генеральный директор JingHai Group Сюй Дэчжу.

Несколько участников встречи из числа приморских предпринимателей заинтересовались предложением китайских компаний, обменялись с ними контактными данными и договорились о более детальных переговорах.

Организатором мероприятия выступил центр поддержки экспорта, который работает в составе центра «Мой бизнес» Приморского края.

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