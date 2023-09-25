Росрыбколхозсоюз обратился к регулятору по проблемам промысла трески

Предприятия отмечают сложную промысловую обстановку по треске в Западно-Беринговоморской зоне, сообщил председатель Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев. Объединение выступило за то, чтобы не применять к пользователям процедуру принудительного прекращения прав на добычу.

Росрыбколхозсоюз поддерживает коллег и также направил руководству Росрыболовства обращение по поводу ситуации с промыслом трески в Беринговом море. Предприятия говорят о том, что промысловая обстановка в 2022 г. была неудовлетворительной, а в нынешнем году ситуация только усугубилась, рассказал Fishnews председатель союза Андрей Ануфриев.

Освоение по итогам двух лет может составить менее 70%, а значит, предприятия могут столкнуться с риском потерять доли квот на вылов.

Пользователи не могут выбрать лимиты по объективным, не зависящим от них причинам, поэтому Росрыбколхозсоюз призвал регулятора не применять к добытчикам процедуру принудительно прекращения права на вылов, сообщил руководитель объединения.

По поводу сохранения долей квот за пользователями к Росрыболовству обратилась и Межрегиональная ассоциация «Ярусного промысла».

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