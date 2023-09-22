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Ярусный лов трески

Ассоциация ярусного промысла призывает оставить предприятия с треской

В прошлом и нынешнем году флот столкнулся с проблемами при освоении квот вылова трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах — сложности вызваны самим состоянием ресурса, отмечают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». Объединение призвало регулятора сохранить за предприятиями доли квот.

Добытчики трески в Беринговом море в прошлом году столкнулись с крайне неудовлетворительной промысловой обстановкой, а в этом году ситуация только усугубилась, рассказал президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

По итогам 2022 г. общий допустимый улов трески в Чукотской зоне освоен на 12,4%, в Западно-Беринговоморской зоне — на 67,2%.

В нынешнем году промысловая обстановка стала еще хуже, отметили в объединении. Существуют серьезные риски того, что пользователи не преодолеют 70% планку обязательного освоения квот по итогам двух лет, а это значит, что предприятия могут лишиться лимитов.

Ассоциация обратилась в Росрыболовство с тем, чтобы к пользователям не применялись санкции по лишению квот. Предприятия — члены объединения добросовестно подходят к работе, выделенные объемы они не могут освоить по объективным причинам, обратил внимание Вячеслав Бычков. «Мы предлагаем признать это чрезвычайной ситуацией и сохранять за пользователями доли квот», — подчеркнул он.

Ученые, по словам собеседника Fishnews, подтверждают сложную ситуацию с ресурсом. Развернутый доклад на эту тему наука представила в апреле на конференции по тресковой индустрии, отметил президент объединения.

Проблема, заявил руководитель АЯП, носит межрегиональный характер: свои обращения по ней уже направили отраслевые объединения дальневосточных субъектов Федерации и общероссийского уровня, а также руководство Чукотского автономного округа.

Ассоциация ярусного промысла, заявил Вячеслав Бычков, поддерживает снижение общего допустимого улова трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах. Также в объединении считают необходимым проработать ограничения промысла для сохранения ресурса.

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