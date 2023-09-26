Залив Петра Великого хотят уберечь от нефтепродуктов

В Приморье обсуждают способы борьбы с нефтеразливами в заливе Петра Великого. Среди предложенных мер — ужесточение наказания за сброс нефтепродуктов на федеральном уровне и взятие образцов топлива с каждого судна, заходящего в воды региона.

Совещание по проблеме загрязнения залива прошло в комитете по продовольственной политике и природопользованию заксобрания Приморского края. Кроме депутатов, во встрече участвовали общественники, ученые, представители контрольно-надзорных органов.

Участники встречи отметили, что за последние два года в регионе значительно ухудшилась ситуация с загрязнением морской акватории нефтепродуктами. Увеличение числа судов на рейдах краевых портов привело и к росту количества инцидентов, связанных с разливом топлива, сообщили Fishnews в пресс-службе парламента Приморья.

Так, по информации Морского координационно-спасательного центра Владивостока ФГУП «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики», в 2023 г. выявлено 43 факта загрязнения нефтепродуктами залива Петра Великого. Однако в большинстве случаев виновники установлены не были.

«Большая стопка обращений по поводу загрязнений, направленных мной в разные ведомства, осталась без ответа. А если проверка по запросу и проводилась, то пятен, как правило, не находили», — рассказала депутат Надежда Телелюева.

Собравшиеся пришли к выводу, что оперативно отслеживать загрязнение морских вод и эффективно бороться с разливами сегодня не позволяет отсутствие системы мониторинга за состоянием акватории. Нет и четкого алгоритма действий, направленного на поиск виновных в сбросах и их наказание. Было отмечено и отсутствие межведомственного взаимодействия и разобщенность структур, ответственных за предотвращение загрязнений и очистку акватории.

«В ходе состоявшегося разговора постарались выработать дорожную карту по решению проблемы. В частности, было предложено подготовить законодательные инициативы на федеральный уровень по увеличению штрафных санкций за сброс нефтепродуктов. Будем поднимать вопрос о создании системы контроля, предполагающей отбор образцов топлива на каждом судне, заходящем в нашу акваторию, с тем, чтобы у нас был маркер», — подытожил председатель комитета по продовольственной политике и природным ресурсам краевого заксобрания Андрей Андрейченко.

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