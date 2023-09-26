Промысловые запасы Каспия обсуждают в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начала работу седьмая сессия Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Одна из тем — продление запрета на промысел осетровых.

В заседании принимают участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. В делегацию нашей страны вошли сотрудники Росрыболовства, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и пограничной службы ФСБ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на сессии планируется обсудить промысел совместных биоресурсов, основные результаты исследований запасов, искусственное воспроизводство ВБР и рыбоохрану, а также продление запрета на коммерческую добычу осетровых на Каспии в 2024 г.

Напомним, в 2014 г. в Астрахани было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Специальная комиссия была создана для реализации этого соглашения.

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