Страны Каспия вновь поддержали запрет на коммерческий лов осетра

Представители государств Каспийского региона договорились продлить запрет коммерческого промысла осетровых рыб на 2023 г.

Решение принято на заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами. Также представители прикаспийской пятерки договорились не устанавливать на 2023 г. квоты экспорта на черную икру, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов осетровых видов рыб в 2023 г., как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

В заседании, которое проводилось с 19 по 21 декабря, приняли участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. В состав делегации РФ вошли сотрудники Росрыболовства и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу по искусственному воспроизводству и рыбоохране.

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