Страхование рыбных «урожаев» вновь просубсидируют

Минсельхоз утвердил план сельскохозяйственного страхования на 2024 г. Как и прежде, механизм субсидирования распространяется в том числе на товарное рыбоводство.

План утвержден приказом министерства от 1 августа 2023 г. № 664, сообщает корреспондент Fishnews.

Как и в текущем году, господдержка распространится на страхование лососевых, осетровых и сиговых видов рыб.

Напомним, товарную аквакультуру в механизм субсидирования сельскохозяйственного страхования включили в 2019 г. Господдержка призвана сгладить для производителей риски потери урожая из-за заразных болезней рыб, природных катаклизмов и т.д.

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