Победителям крабовых аукционов предстоит построить суда и логистические комплексы

Росрыболовство планирует провести в октябре второй этап аукционов по продаже крабовых квот с инвестиционными обязательствами. Победители торгов должны будут построить не только промысловые суда, но логистические комплексы.

Новые аукционы по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях предполагается провести с 16 по 18 октября. Всего на торги выставлено 27 лотов — это наборы долей квот добычи на Дальневосточном бассейне.

Доли будут закреплены за пользователями на 15 лет. При этом они должны будут реализовать инвестиционные проекты: тип объекта, в который должны будут вложиться победители торгов, зависит от покупаемого лота. Всего предполагается строительство 23 промысловых судов, три крупных логистических комплекса и один малый, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам первого этапа крабовых аукционов предполагалось строительство 41 судна, на данный момент сдано 8.

Законодательство позволяет осваивать приобретенные доли квот еще до введения объекта инвестиций в эксплуатацию.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews