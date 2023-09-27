Минсельхоз утвердил рыбный ОДУ на 2024 год

Министерство сельского хозяйства уже установило на предстоящий год общий допустимый улов не только водных беспозвоночных, но и рыб.

Напомним, в августе Минсельхоз выпустил приказ о возможных объемах освоения на 2024 г. крабов и других водных беспозвоночных. Приказом от 12 сентября 2023 г. № 716 в ранее принятый документ внесены изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, утвержден также общий допустимый улов на будущий год минтая, сельди, трески и других рыб.

Также Росрыболовство уже начало выпускать приказы о распределении ОДУ на 2024 г. по направлениям использования. Так, приказом от 20 сентября 2023 г. № 541 распределен по видам квот общий допустимый улов крабов в Дальневосточном бассейне. Приказом от 21 сентября 2023 г. № 545 — ОДУ водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне.

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