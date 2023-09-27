Сергей Несветов: Для развития промыслового судостроения необходимо адаптироваться под запросы промысла

Серийность постройки судов, о которой говорят в Минпромторге, не панацея для решения проблем верфей, здесь нужно разбираться во внутренних процессах организации работы судостроителей и докапитализировать их предприятия, уверен исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

На сессии по строительству промыслового флота на выставке «Нева» Минпромторг назвал меры, которые, как считают в ведомстве, помогут выполнению заказов на втором этапе программы инвестквот. Так, один из основных путей решения проблем министерство видит в серийной постройке на основе проектов, опробованных на первом этапе.

Однако в отраслевом сообществе считают, что это не панацея. «Судостроители, по сути, говорят: «Мы будем строить не то, что вам надо, а то, что у нас лучше получается. Странная логика», — прокомментировал исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

По его мнению, такой подход не только не поможет развитию судостроительной отрасли, но и приведет к стагнации и технологическому отставанию.

Даже при строительстве серии для каждого последующего судна приходится предусматривать изменения — это необходимо, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики флота, обратил внимание собеседник Fishnews. Рыбопромышленные предприятия в любом случае должны получать решения, эффективные с точки зрения промысла, подчеркнул он.

Проблема с выполнением заказов на отечественных верфях, по его мнению, кроется не в серийности, а в организации внутренних процессов на самих судостроительных предприятиях. Именно в этом нужно разбираться и искать возможности для улучшений.

Рыбопромышленник напомнил, что СЗРК построил в Турции краболов. Это было первое в мире судно, спроектированное именно как краболов-процессор.

«Его построили менее чем за два года на турецкой верфи без больших проблем. И я ни от кого там не слышал, что как-то мешает отсутствие серийности. Да, безусловно, серийность для судостроителей удобна. Но можно строить и маленькие серии, и индивидуальные заказы. И вопрос только во внутренней организации», — уверен исполнительный директор консорциума.

Также, убежден он, государству необходимо пойти на докапитализацию верфей — без этого судостроительное направление программы квот под инвестиции не реализовать, а отечественное судостроение не развить.

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