06 мая 2020 года

СЗРК испытает новый краболов на промысле

Краболовное судно «Зенит», построенное по заказу СЗРК, впервые выйдет на промысел в начале мая. Главная задача рейса – настроить и протестировать фабрику, рефсистему и другое оборудование в боевых условиях, отмечают в компании.

22 апреля в мурманском порту встречали «Зенит» – судно для добычи и переработки краба, которое по заказу Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) построила турецкая верфь «Терсан». Это первое в мире судно, изначально спроектированное именно как краболов-процессор. 62-метровый «Зенит» оснащен фабрикой для переработки улова прямо на борту и выпуска готовой продукции – варено-мороженых конечностей краба.

Переход из Турции на Северный бассейн для краболова выдался непростым и позволил проверить его на прочность. «Шел три недели, три раза попадал в шторм. Мореходные качества прекрасные, все механизмы работают хорошо. Пока мы довольны», – сообщил Fishnews исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

Новое судно принял под командование Юрий Дербин – один из самых опытных и успешных капитанов краболовной флотилии СЗРК. В первом рейсе ему предстоит непростая задача. «По сути это будут промысловые испытания. В обычной ситуации на них должны присутствовать специалисты компаний-производителей оборудования, чтобы настроить всю технику в море, в боевых условиях. К сожалению, из-за коронавируса это невозможно, поэтому экипаж попытается выполнить настройку своими силами – с учетом консультаций по видеосвязи и телефонной связи», – рассказал Сергей Несветов.

По плану рейс начнется 7 мая. «Зенит» зайдет за снабжением в Киркенес, а затем перейдет в район промысла в российской экономзоне, где будет ловить краба-стригуна опилио. «Самое главное сейчас для экипажа – настроить все оборудование, выйти на максимальные режимы производительности по всем системам, включая рефрижераторные установки и фабрику, проверить систему автоматики, гидравлику, краны, палубное оборудование. Иными словами, подготовить судно к настоящей боевой работе», – отметил исполнительный директор СЗРК.

Руководство консорциума рассматривает «Зенит» в качестве прототипа будущей серии судов, контракт на строительство которой подписан с нижегородским заводом «Красное Сормово» (входит в ОСК). «Мы не скрывали, что строили «Зенит» для того, чтобы воплотить в железе наши представления об оптимальном судне и отработать все технические моменты. При строительстве судна такого уровня насыщения и такой сложности неизбежно возникновение большого количества проблем, и мы хотели решать их с компанией, которая уже построила много рыбопромысловых судов и которая знает, как это делается. Практика показала, что мы не ошиблись», – подчеркнул Сергей Несветов.

К реализации проекта приступили в июле 2017 г. Строительство судна заняло около двух лет и обошлось примерно на 25% дешевле аналогичных работ в России, отмечают в СЗРК. Сотрудничеством с турецкими корабелами рыбаки остались довольны: график выдерживался точно, возникающие вопросы решались быстро и конструктивно.

По мнению Сергея Несветова, приобретенный опыт будет полезным и при работе с российскими судостроителями. По итогам прошлогодних аукционов СЗРК предстоит построить в ближайшие несколько лет пять краболовов на российских верфях.

«Во-первых, у нас теперь есть опыт строительства. Во-вторых, у нас есть комплект проектной документации судна в постройке, который будет использован как основа для разработки технической документации при строительстве на «Красном Сормово». Это очень сильно облегчает проектирование и позволяет избежать многих проблем, с которыми сталкиваешься при строительстве головного судна на российском заводе», – заключил представитель СЗРК.

Fishnews