Новости
Группа компаний «Антей» — традиционный участник Seafood Expo Russia. Фото пресс-службы холдинга

Краба — российскому потребителю: «Антей» приехал на выставку в Питер с интересными новинками

Группа компаний «Антей» осваивает внутренний рынок со своей крабовой продукцией. На рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге рыбаки представляют и крабовый жир — уникальную разработку российских ученых.

В этом году «Антей» традиционно привез на главную отраслевую выставку живых и свежемороженых крабов, а также презентовал две абсолютно новые линейки. Как сообщает корреспондент Fishnews, особое внимание гостей привлекает не только аквариум с камчатскими крабами, но и витрина с золотистыми капсулами и колбами.

«Это крабовый жир, уникальная разработка наших ученых, не имеющая аналогов по полезным свойствам», — рассказывает заместитель директора департамента «Мурманморепродукт» по технологическому оборудованию «Антей Север» Юрий Королев. Благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3 и омега-6, а также особых алкил-глицериновых эфиров, которых нет в жире промысловых рыб, он может использоваться как в производстве биологически активных добавок, так и в косметологии.

Выпускается новый продукт на береговом производстве «Антея» в Мурманской области.

Холдинг также развивает и внутренний рынок крабовой продукции. Так, на выставке представлена новая премиальная линейка переработанной продукции как из камчатского краба, так и из краба-стригуна опилио под брендом Chatka. До конца года вся линейка появится на российских прилавках.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

  • Группа компаний «Антей» — традиционный участник Seafood Expo Russia. Фото пресс-службы холдинга
  • В этот раз «Антей» представляет в том числе крабовый жир — уникальную разработку российских ученых. Фото пресс-службы холдинга
  • Внимание гостей привлекает и аквариум с камчатскими крабами. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • На выставке представили новую премиальную линейку продукции как из камчатского краба, так и из краба-стригуна опилио. Фото пресс-службы ГК «Антей»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкакрабмурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

    Все материалы

    Интервью

    Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

    Директор компании «Тройка»

    Юлия БЕЛИКОВА

    Приморский лосось — особенный

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ

    Заместитель директора компании «Фишеринг Сервис»

    Дмитрий ФЁДОРОВ

    Продажи российских тралов растут

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор компании Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Нас ждет насыщенная событиями осень

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

    Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

    Андрей АНУФРИЕВ

    Безопасность любой ценой?!

    Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

    Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

    Юлия Братенькова

    В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

    Все материалы

    Крупным планом

    Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

    Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

    В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

    Курс навстречу рыбакам

    Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

    Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

    Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

    Рыбаков ждут большие перемены по участкам

    События

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.