Краба — российскому потребителю: «Антей» приехал на выставку в Питер с интересными новинками

Группа компаний «Антей» осваивает внутренний рынок со своей крабовой продукцией. На рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге рыбаки представляют и крабовый жир — уникальную разработку российских ученых.

В этом году «Антей» традиционно привез на главную отраслевую выставку живых и свежемороженых крабов, а также презентовал две абсолютно новые линейки. Как сообщает корреспондент Fishnews, особое внимание гостей привлекает не только аквариум с камчатскими крабами, но и витрина с золотистыми капсулами и колбами.

«Это крабовый жир, уникальная разработка наших ученых, не имеющая аналогов по полезным свойствам», — рассказывает заместитель директора департамента «Мурманморепродукт» по технологическому оборудованию «Антей Север» Юрий Королев. Благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3 и омега-6, а также особых алкил-глицериновых эфиров, которых нет в жире промысловых рыб, он может использоваться как в производстве биологически активных добавок, так и в косметологии.

Выпускается новый продукт на береговом производстве «Антея» в Мурманской области.

Холдинг также развивает и внутренний рынок крабовой продукции. Так, на выставке представлена новая премиальная линейка переработанной продукции как из камчатского краба, так и из краба-стригуна опилио под брендом Chatka. До конца года вся линейка появится на российских прилавках.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia .

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