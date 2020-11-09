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Группа компаний «Антей» с партнерами наладили в Мурманске крабовое производство полного цикла. Фото пресс-службы областного правительства

«Антей» укрепляется на Северном бассейне

Группа компаний «Антей» развивает в Мурманской области береговое производство продукции из краба. Технологии уже оттачиваются в цехе в Мурманске, в планах – расширять переработку.

Первое предприятие по переработке живого краба в Мурманске посетил губернатор Андрей Чибис. «Антей» и его партнеры наладили в регионе крабовое производство полного цикла – от промысла до выпуска готовой продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Очень важно, что коллеги от слов быстро переходят к делу. Дополнительно строятся пять краболовов, которые будут работать здесь. Мы, в свою очередь, помогаем коллегам с земельными вопросами, с резидентством в Арктической зоне», – отметил Андрей Чибис.

Цех способен выпускать до 10 тонн варено-мороженой продукции в сутки, однако в планах у инвесторов – создать в регионе крупное современное производство с объемом инвестиций порядка 3 млрд рублей. Расчетная мощность завода – переработка до 50 тонн в сутки при единовременном хранении на передержке до 200 тонн живого краба. При этом производство будет практически безотходным. Как сообщил президент группы компаний «Антей» Иван Михнов, проект будет реализован в течение двух-трех ближайших лет.

Холдинг продолжает строительство в России серии судов для промысла и перевозки краба в живом виде. На аукционе 2019 г. компании из периметра «Антея» участвовали в аукционе по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях, то есть с обязательством по постройке флота на отечественных верфях. Холдинг приобрел в том числе квоты добычи краба-стригуна опилио и камчатского краба в Северном бассейне.

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Fishnews

  • Группа компаний «Антей» с партнерами наладили в Мурманске крабовое производство полного цикла. Фото пресс-службы областного правительства
  • Предприятие посетил губернатор Андрей ЧИБИС. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Доставка уловов на завод. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Президент группы компаний «Антей» Иван МИХНОВ и губернатор Андрей ЧИБИС. Фото пресс-службы правительства Мурманской области. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Варка крабовых конечностей. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Производство продукции. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Цех способен выпускать до 10 тонн варено-мороженой продукции в сутки. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • С борта судна краб отправляется на передержку в специальные бассейны с морской водой. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • С борта судна краб отправляется на передержку в специальные бассейны с морской водой. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
  • Живых крабов доставляют на берег судами краболовами. Фото пресс-службы правительства Мурманской области
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