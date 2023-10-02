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За постройкой гнезд на мелководье наблюдали с беспилотного летательного аппарата. Фото Михаила Малина

Нерку Курильского озера оградят от туристов

Завершился очередной полевой этап мониторинга литорального нереста нерки в Курильском озере. Итоги трехлетней работы помогут скорректировать туристические маршруты, чтобы не беспокоить лососей в важный для них период.

Исследования проводятся на территории Южно-Камчатского федерального заказника с 2021 г. За постройкой гнезд на мелководье наблюдали методом аэрофотосъемки с беспилотного летательного аппарата. Способ был разработан и апробирован именно на Курильском озере и успешно используется уже третий год. За это время ученые накопили большой опыт и внушительный банк фото- и видематериалов.

По результатам трех лет наблюдений сотрудники Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН установили, что нерка устраивает литоральные нерестилища на строго определенных участках озера. Часть из них приурочена к устьям притоков, а другие расположены в некоторых из бухт водоема.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), современная картина расположения нерестилищ несколько отличается от сведений, имеющихся в научной литературе. Данные, которые можно найти в специализированных книгах и статьях, обобщены за длительный период наблюдений. В то время как в последних работах ученые фиксируют актуальное состояние и динамику литорального нереста.

«Литоральный нерест может служить экологическим индикатором благополучия как популяции нерки бассейна Курильского озера и реки Озерной, так и экосистемы в целом. Нерестовые гнезда на озерных мелководьях хорошо фиксируются аэрофотосъемкой. Это объясняется наличием осадка на донном грунте, который размывается производителями (нерестящимися лососями) при постройке гнезда. В результате с высоты мы наблюдаем контрастные пятна диаметром 1,2–1,6 метра. Места нереста в притоках наблюдать сложнее, поскольку осадок на нерестовых грунтах отсутствует и контрастных пятен не образуется», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод Михаил Малин.

Основная задача исследований — объективно оценить потенциал нерестилищ. Эти данные должны стать основой для организации мониторинга и оценки численности производителей нерки. Но не только.

«По результатам трех лет наблюдений будет построена карта литоральных нерестилищ нерки, расположение которых мы учтем при планировании туристических маршрутов. Это позволит исключить потенциальное негативное влияние моторных плавсредств на воспроизводство лососей», — отметил заместитель директора по науке и экологическому туризму Кроноцкого государственного заповедника Роман Корчигин.

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Fishnews

  • За постройкой гнезд на мелководье наблюдали с беспилотного летательного аппарата. Фото Михаила Малина
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