Для фото- и видеофиксации на промысловых судах подбирают решения

Центр системы мониторинга рыболовства и связи прорабатывает технические возможности организации фото- и видеофиксации на судах промыслового флота. Однако речь не идет о повсеместном требовании.

Об этом на круглом столе по цифровизации отрасли в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге сообщил начальник ЦСМС Александр Михайлов. «Есть только планы, и они касаются не всех», — отметил руководитель учреждения.

Речь идет о том, чтобы средствами фото- и видеофиксации оснащались суда для промысла валютоемких объектов — минтая и краба, рассказал Fishnews позднее глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Он также обратил внимание, что на судах по факту уже установлено такое оборудование в рамках выполнения требований транспортной безопасности и ЦСМС изучает возможность использования этого оснащения для контроля промысла. Также, отметил Александр Михайлов, предприятия активно внедряют видеонаблюдение для контроля производства в рамках цифровизации собственных производственных процессов.

Сейчас Центр системы мониторинга рыболовства и связи прорабатывает технические решения для реализации механизма фото- и видеофиксации, если нормативно такое требование будет закреплено, резюмировал глава подведомственного Росрыболовству учреждения. Обсуждается также режим использования оборудования — эта работа ведется совместно с пограничной службой.

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