Рыбной отрасли расписали курс на цифровизацию

Цифровые решения в рыбной отрасли уже используются для расчета квот на вылов, мониторинга хода лососевой путины и других направлений администрирования промысла — об этом глава ЦСМС Александр Михайлов рассказал на специальном круглом столе рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Всевозможные электронные системы все шире распространяются в рыбной промышленности — такой вывод можно сделать по итогам круглого стола «Цифровизация. Назад пути нет», состоявшегося во второй день Международного рыбопромышленного форума, сообщает корреспондент Fishnews.

В прошлом году, например, с помощью информационно-вычислительной системы «Квоты» впервые выполнены расчеты для выпуска приказов о распределении общего допустимого улова по видам квот и о распределении квот по пользователям. Сразу после этого приказы в цифровом виде ушли в теруправления Росрыболовства, чтобы они могли начать выдачу промысловых разрешений на 2023 г., отметил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов.

Еще одно новшество — для сопровождения лососевой путины использовано программное обеспечение мониторинга и отчетности по поступающим сведениям (МОПС): в рамках этой системы собирались отчетные данные от добытчиков лососей. «И мы в режиме онлайн видели вылов по лососевым. Это впервые в истории отрасли», — обратил внимание руководитель ЦСМС.

Внедряется система выдачи электронных сертификатов происхождения для поставок продукции из водных биоресурсов в Южную Корею и Китай. Такие документы, напомним, используются для подтверждения легальности товаров.

Одним из важнейших результатов за последнее время Александр Михайлов назвал создание системы исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР). «Сейчас эта платформа прокачивается, обрастает мускулами, у нас появляются дополнительные сервисы, которыми пользуются территориальные управления и рыбаки», — рассказал руководитель ЦСМС.

Важнейшей задачей остается реализация закона об электронном рыболовном журнале. Чуть больше двух месяцев осталось до завершения переходного периода, позволяющего использовать отчетность в прежней формате. Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи позитивно оценил темпы внедрения изменений: из 1200 судов, которые должны быть оснащены электронным журналом, порядка 1000 либо установили ЭРЖ, либо уже постоянно им пользуются.

Сейчас подведомственное Росрыболовству учреждение также занимается подготовкой набора технических средств для фото- и видеофиксации на судах. Совместно с пограничниками вырабатываются режимы для использования такого оснащения.

В дальнейшем ЦСМС рассчитывает запустить личный кабинет рыбака, где будут собраны все необходимые для работы судов данные.

Александр Михайлов также рассказал об обеспечении флота широкополосным доступом в интернет, о спутниковом мониторинге для сбора данных, необходимых для прогнозирования вылова, телемедицине на флоте (на выставочном стенде ЦСМС представлен мобильный кейс для такой помощи).

Организация также планирует развивать электронное межведомственное взаимодействие. В этой сфере уже есть опыт передачи данных о вылове в систему для электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Правда, здесь остаются проблемы, обратил внимание советник руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Пока, по его словам, не удается решить сложности с транспортными судами и есть вопрос с передачей данных о береговом промысле. Коллегам из структур Росрыболовства представитель ветеринарного ведомства пожелал, чтобы электронный рыболовный журнал стал «всеобъемлющим». Александр Михайлов, комментируя эту тему, сообщил, что ЦСМС активно занимается доработкой береговой версии ЭРЖ. В этом помогают рыбаки — в ближайшее время будет выпущен новый релиз.

От сопряжения промысловой отчетности с оформлением ветеринарных документов Николай Власов перешел к теме розничного рынка. Сложилась странная ситуация с товарными знаками, заявил советник руководителя Россельхознадзора. Если на банке указать: консервы из сайры, то продукция должна быть именно из этой рыбы, а если написать в кавычках «сайра по-приморски», то можно пустить в дело совсем другое сырье, ограничившись уточнениями мелким, плохо читаемым шрифтом.

Для борьбы с такими случаями, по словам Николая Власова, в «Меркурии», видимо, появится модуль, который поможет автоматически отслеживать соответствие наименования продукции сырью, из которого она изготовлена.

Выступили на круглом столе и представители бизнес-сообщества. Так, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев обратил внимание на перспективность задачи по автоматизации процессов учета фасованной продукции на судах. Прозвучали и другие запросы рыбодобытчиков на цифровые решения.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 27 по 29 сентября. Медиахолдиг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

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