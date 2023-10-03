Российские уловы не «фонят»

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория с конца августа в рамках усиленного радиологического контроля провела более 2,2 тыс. исследований рыбопродукции. Работа ведется в связи со сбросами слаборадиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1».

С 25 августа подведомственная Россельхознадзору лаборатория провела 2 285 исследований 767 проб рыбной продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По его данным, случаев превышения установленных нормативов по показателям радиоактивной чистоты не установлено.

Только с 25 сентября по 2 октября МВЛ выполнила 751 исследование 257 проб уловов, добытых в промысловых подзонах шести регионов России. По сравнению с предыдущей неделей увеличилось количество поступивших образцов.

На исследование направляют икру, креветок, крабов, живого морского ежа, гребешка, горбушу, кету, минтая, треску и другие виды продукции.

Среди регионов происхождения рыбы, морепродуктов и икры заказчики исследований указывают промысловые подзоны Приморского края, Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Магаданской и Мурманской области.

Работы проводят специалисты филиалов Приморской МВЛ в Приморском крае и Сахалинской области. Товары проверяют на основные радиологические показатели — удельную активность йода-131, стронция-90, цезия-134, цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в РФ, и требованиями нормативных документов стран — импортеров рыбной продукции, обратили внимание в Россельхознадзоре.

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