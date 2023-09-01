Эхо «Фукусимы»: Управление Россельхознадзора усилило контроль за рыбой

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило об усилении радиологического контроля за рыбой, добытой вблизи от мест сброса воды с АЭС «Фукусима-1».

Подведомственная Россельхознадзору лаборатория в августе исследовала на радиологические показатели пробы различной рыбопродукции, добытой в промысловых районах РФ. Положительных выявлений нет, сообщили Fishnews в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Рыбная продукция проверялась на основные радиологические показатели — удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-137. Их нормативы определяются требованиями технических регламентов, принятых в Российской Федерации, и требованиями нормативных документов стран-импортеров.

Мониторинг радиологической безопасности рыбной продукции Приморская межобластная ветеринарная лаборатория проводит ежемесячно на постоянной основе. Но в последнее время мониторинг усилен в связи с решениями по воде с «Фукусимы».

Специалисты исследуют полный ассортимент рыбной продукции. Это вся «белорыбица» — треска, камбала, минтай, палтус, а также лососевые виды рыб, краб, моллюски и т.д.

«Подчеркнем, усилен радиологический контроль водных биологических ресурсов, выловленных в территориальных водах Российской Федерации, в зонах непосредственной близости с местом сброса. Это касается всей зоны ответственности Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, в которую входят Приморье, Сахалинская область, Камчатка и Чукотка», — заявили в управлении.

Кроме того, в августе проведены исследования рыбопродукции из Мурманской и Магаданской областей, Хабаровского края и китайской провинции Шаньдун.

Ранее Росрыболовство проинформировало, что Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии проведет исследования в зоне распространения воды с атомной электростанции.

Между тем в прессе Японии и Южной Кореи сообщается о попытках властей этих стран сгладить негативную реакцию общественности и рыбаков в связи со сливом воды с АЭС «Фукусима-1».

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