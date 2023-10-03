S7 решил зайти в мурманский судоремонт

Правительство Мурманской области и авиационный холдинг S7 Group заключили соглашение о создании современного судоремонтного предприятия в Мурманске. В компании подчеркнули, что намерены задействовать опыт организации промышленных производств.

Соглашение о взаимодействии подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель совета директоров S7 Group Евгений Елин. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе правительства региона.

Компания стала собственником зданий и сооружений на территории судоремонтного завода в Мурманске, отметил Андрей Чибис.

«Первое, о чем мы договорились — развитие промышленных мощностей и создание современного предприятия по судоремонту. Это особенно необходимо с учетом текущей конъюнктуры и потребностей, так как закрытие портов и судоремонтной инфраструктуры за рубежом увеличивает потребность в обслуживании у рыбаков», — заявил губернатор.

«S7 Group не только авиационная, но и инженерно-производственная компания с большим опытом. Мы заинтересованы в восстановлении судоремонтного завода в Мурманске. Здесь мы используем весь наш опыт создания промышленных производств», — цитирует пресс-служба Евгения Елина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews